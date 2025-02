Vier mannen vast in onderzoek Antwerpse liquidatiepoging

Berchem

Op 26 november 2024 was er kort na 08.00 in de Burgemeester Wouterstraat in het Antwerpse stadsdeel Berchem een schietpartij. Een 41-jarige man had net zijn zoontje afgezet bij school, toen hij in de straat werd klemgereden door een bestelwagen. Vervolgens werd er op hem schoten.