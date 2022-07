‘Vier Nederlanders betrapt bij uithalen cocaïne’

Connect on Linked in

Op een Antwerps haventerrein zijn vier Nederlanders opgepakt. Er is bij hen in de buurt een partij cocaïne in beslag genomen, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Dat gebeurde op de MPET-containerterminal aan het Deurganckdok op kaai 1742. Het incident gebeurde al in de nacht van donderdag 21 juli.

Overladen

De mannen waren bezig met het overladen van een lading cocaïne uit een Zuid-Amerikaanse koelcontainer naar een andere container. In totaal nam de politie 470 blokken van een kilo cocaïne in beslag. De vier verdachten zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die hen in voorlopige hechtenis heeft geplaatst.

“Lege” container

Volgens de Gazet zijn de vier mannen de terminal binnengebracht in een container die door een vrachtwagen de terminal opgereden is. Volgens de registratie zou de container leeg moeten zijn. Maar in de container trof de politie matrassen, slaapzakken, voedingswaren, dranken en gereedschap aan.