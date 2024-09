Vier nieuwe aanhoudingen in verband met moord op Leidenaar

Beeld: de door een misdrijf omgekomen man was de ochtend van de moord nog gefilmd in de supermarkt.

Vier verdachten

In navolging van een al eerder aangehouden verdachte zijn in de vroege ochtenduren van woensdag 25 september nog eens vier verdachten aangehouden in verband met de dood van een 38-jarige Leidenaar. Dit meldt de politie vandaag. De man werd op donderdag 6 juni aangetroffen in zijn woning aan de Korte Langestraat en bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Misdrijf

De politie kreeg die donderdag rond 19.30 uur een melding van het aantreffen van een overleden man in een woning aan de Korte Langestraat in Leiden. De man was door zijn vrouw gevonden in het appartement.

Omdat er aanwijzingen waren dat er sprake was van een misdrijf, begon een Team Grootschalige Opsporing (TGO) een onderzoek. Daaruit bleek dat de man inderdaad was vermoord.

De 38-jarige man bleek de ochtend van 6 juni nog te zijn op camerabeelden te staan, terwijl hij boodschappen deed. Te zien was dat hij rond 11.25 uur de Albert Heijn aan de Hooigracht in Leiden binnenkwam en een paar minuten later bij de kassa verscheen. Hij rekende zijn boodschappen contant af en vertrok vervolgens met een blauwe tas van Albert Heijn in zijn handen.

Vast

Tijdens het onderzoek kwam er zicht op een aantal verdachten, laat de politie weten. Een van hen, een 22-jarige Nederlander, werd op 21 juni aangehouden in Spanje. De verdachte werd in het Spaanse Marbella aangehouden. Hij bestuurde al blowend een auto en trok de aandacht van de politie. Toen ze zijn identiteitsbewijs controleerden bleek dat de man internationaal gezocht werd door Nederland op verdenking van moord en zware mishandeling. Hij is inmiddels overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten en zit nog vast.

Aanhoudingen

Vandaag zijn er dus nog vier verdachten aangehouden: twee Leidenaars van 28 en 29 jaar, een 28-jarige man uit Leiderdorp en een 31-jarige man uit Voorschoten. De laatste werd door een arrestatieteam aangehouden. Na de aanhoudingen zijn doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten.

Volledige beperkingen

De verdachten zijn voor verhoor ingesloten en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Dat maakt dat politie en OM terughoudend zijn met het delen van verdere inhoudelijke informatie over de zaak.