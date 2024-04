Vier personen aangehouden en panden gesloten in drugsonderzoek

Connect on Linked in

De politie heeft in Wateringen meerdere personen aangehouden in een onderzoek naar drug. In verband met dat onderzoek, sloot ze ook een bedrijfspand waar een sportschool in is gevestigd.

De politie bezocht in Wateringen dinsdag meerdere panden, in verband met een onderzoek naar drugs. In een van de panden werden drugs aangetroffen, en goederen voor het maken van verdovende middelen. Ze sloot een bedrijfspand, waar een sportschool in is gevestigd. Dit meldt ze in een bericht.

Tijdens de actie hield de politie vier personen aan. Ze geeft aan dat het onderzoek zal worden voortgezet.