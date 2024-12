Vier verdachten dodelijke explosie Den Haag twee weken langer vast (UPDATE)

Volledige beperkingen

Op maandagavond 9 december iets voor middernacht hield de politie drie mannen aan. Het gaat om een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Roosendaal en een 23-jarige man uit Roosendaal. Woensdagavond werd een 33-jarige man uit Oosterhout opgepakt. De verdachten werden in hun woonplaats aangehouden. Alle vier de mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



Bij de explosie kwamen op zaterdag 7 december zes mensen om het leven, vier gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de rol van de vier verdachten is geweest wordt nog verder onderzocht. Ook het onderzoek naar de toedracht van de explosie gaat verder.