Vier verdachten Tarwekamp blijven langer vastzitten

Verlengd Voor alle verdachten is de voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd. Er zal binnen die periode een eerste zogenaamde pro-formazitting worden gepland. De raadkamer van de rechtbank heeft de ‘vordering gevangenhouding’ van het Openbaar Ministerie dinsdag toegewezen. De aan de verdachten opgelegde beperkingen zijn nog van kracht.

Aanhoudingen

Het onderzoek naar de toedracht van de explosie leidde in de dagen erna tot vier aanhoudingen, laat justitie weten. Een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Roosendaal, een 23-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout werden opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie op 7 december in Den Haag, brandstichting in een auto diezelfde ochtend en het op 1 december in Oosterhout treffen van voorbereidingshandelingen voor een misdrijf.

Een van de vier verdachten van de explosie bij het appartementencomplex aan de Tarwekamp in Den Haag, zou de ex-vriend van de eigenaresse van de bruidsmodezaak zijn. Het is de 33-jarige verdachte, Moshtag B. uit Rotterdam, die mogelijk ook de opdrachtgever van de aanslag is.

Aangehouden

De twee verdachten uit Roosendaal werden een week voor de explosie in Den Haag al aangehouden op een parkeerterrein in het Brabantse Oosterhout. Ze zaten ’s nachts in een bestelbus met draaiende motor, schrijft Omroep West.

De mannen hadden veertien jerrycans, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding bij zich. Na enige tijd zijn ze weer vrijgelaten. Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie zei daar afgelopen weekend over dat moet worden gekeken of er niet anders gehandeld had moeten worden.

Bruidsmodezaak

Volgens de politie lijkt het erop dat het om een gerichte actie tegen een bruidsmodewinkel ging. Ook de witte Range Rover, waarin de vrouw reed, ging in vlammen op. De verdachten zitten sinds hun arrestatie in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen praten. Het OM laat weten dat die beperkingen nog steeds van kracht zijn.

Om het leven

Op zaterdag 7 december vond rond 6.15 een explosie plaats op de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij ontstond brand en er stortten meerdere woningen in. Andere woningen en bedrijfspanden raakten zwaar beschadigd. Zes mensen kwamen om het leven, vier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.