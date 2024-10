Vier verdachten vluchten na vondst xtc-lab in Geleen

Tip Het drugslab aan de Gadéstraat in Geleen werd ontdekt nadat de politie een tip had ontvangen over de aanwezigheid van een mogelijke wietplantage. Omdat van buiten niet te zien was wat er precies binnen stond en of er mogelijk mensen aanwezig waren, betraden agenten de garagebox. Ze vonden een werkend drugslab.

Op de vlucht

Vier verdachten die in het lab aanwezig waren, vluchtten daarop. Twee van hen droegen een blauwe overall en renden weg. Twee anderen gingen er in een zwarte Volkswagen vandoor. Bij het wegrijden raakten zij een ander voertuig, waardoor ze een buitenspiegel kwijtraakten.

Mdma

Specialisten van de zogenaamde Landelijke faciliteit ontmantelen (LFO) startten een onderzoek. Ze vonden er een grote hoeveelheid mdma, een werkzame stof in xtc-pillen. En een hoeveelheid crystal meth, een vorm van amfetamine. Verder zijn enkele duizenden liters aan gevaarlijke chemische stoffen aangetroffen. In het pand waren ook waterstofgasflessen en enkele propaangasflessen aanwezig, meldt de politie donderdag.

De politie laat weten dat ze in verband met het lopende onderzoek niet meer kan delen over de vondst.