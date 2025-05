Vierde explosie bij dezelfde woning in Barendrecht

(Beeld: Media-TV)

De explosie vond rond 03.00 plaats. De brandweer werd gealarmeerd voor een woningbrand, maar de bewoners wisten zelf al met een brandblusser hun voordeur te blussen, waarna de brandweer een nacontrole uitvoerde. De politie heeft sporen veiliggesteld.

In de voortuin liggen diverse resten van een plastic fles die gebruikt is bij de ontploffing. Vermoedelijk zat hier brandbare vloeistof in.

Opnieuw doelwit

Het is al de vierde explosie bij de woning en de derde binnen een half jaar. Op 13 januari 2024 ging de auto van de bewoners in vlammen op. Op 6 november vond de eerste explosie bij de woning plaats, waarna op 12 november een nieuwe explosie plaatsvond.

Beveiligingscamera’s

Waarom de woning opnieuw getroffen is, is onduidelijk. Na de eerste twee explosies heeft de gemeente beveiligingscamera’s in de straat gehangen. Ook werd de woning in november voor een maand gesloten op last van de gemeente.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.