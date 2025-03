Vierde explosie in zelfde wijk in Den Haag

Explosie De explosie vond plaats rond 4.30, aan de Derkswater. Hierdoor raakte een voordeur van een woning deels zwartgeblakerd. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt en wordt gezocht naar de dader of daders. Dit meldt Omroep West.

Schade

In de nacht van zondag op maandag was er ook al een explosie in de wijk, toen aan de Wilmerwater. Daarbij was sprake van veel schade. De burgemeester besloot dat huis voor twee weken te sluiten, aldus de omroep.

Knal

Aan de Wingerd in de Haagse wijk Ypenburg, raakte vrijdagochtend al een bewoner gewond en haar huis flink beschadigd als gevolg van een harde knal. Twee dagen later was een andere woning in de straat het doelwit. De pui van het huis raakt beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

De politie hield in verband met de explosies aan de Wingerd maandag drie jongens aan, verdacht van mogelijke voorbereiding van een explosie in de straat.