Vierde schietpartij op plein Amsterdam-Noord in week tijd

Voor de vierde keer binnen een week tijd is op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord een pand beschoten. Zaterdagnacht werd een vishandel beschoten, die afgelopen zondagnacht ook al doelwit was. Woensdagavond en donderdagnacht werd een naastgelegen eetcafé onder vuur genomen.

(Beeld: Mizzle Media)

De politie kreeg rond 00.12 meerdere meldingen van buurtbewoners die zeker zeven tot acht knallen hadden gehoord. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse.

Acht kogelgaten

Bij de viswinkel waar zondagnacht vijf kogels door het raam werden afgevuurd werden vannacht acht kogelgaten aangetroffen in een noodraam dat over het huidige raam was geplaatst.

De omgeving van de viswinkel was enige tijd afgezet voor sporenonderzoek door forensische rechercheurs.

Eetcafé gesloten

Het eetcafé op het Waterlandplein werd deze week op last van de gemeente gesloten als gevolg van de beschietingen. Of de viszaak nu ook gesloten gaat worden, is onduidelijk.

Op het plein vindt al enige tijd cameratoezicht plaats.

