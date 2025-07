Inval Bij de politie kwam een tip binnen dat bij een bedrijf aan de Industrieweg in Waalwijk mogelijk drugs geproduceerd zouden worden. Uit rechercheonderzoek bleek dat er voldoende signalen waren om het pand te gaan doorzoeken. Bij een inval in het pand werden vier verdachten aangehouden: een 43-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Sprang-Capelle en twee mannen van 57 en 24 uit Capelle aan den IJssel.

Tienduizenden liters chemicaliën

Achter een grote stapel pallets werd een verborgen ruimte gevonden. In die ruimte stond apparatuur opgesteld om een halffabricaat van drugs te maken. Ook stonden er tienduizenden liters chemicaliën opgeslagen. Specialisten hebben het lab ontmanteld en alle spullen zijn in beslag genomen en afgevoerd.

De gemeente heeft inmiddels bestuurlijke maatregelen genomen om het pand te sluiten.

Rijsbergen

Een dag eerder, op woensdag 9 juli is in een witwasonderzoek een man aangehouden in zijn woning in Rijsbergen. Op zijn terrein werden wapens, harddrugs en goederen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.

De afdeling Financieel-Economische Criminaliteit van de eenheid Zeeland-West-Brabant kwam de verdachte op het spoor tijdens een witwasonderzoek. In dit onderzoek kwam aan het licht dat de verdachte op diverse bankrekeningen grote hoeveelheden contant geld had gestort dat mogelijk verdiend was met zijn criminele activiteiten.

Wapens en crystal meth

De woning en de bijbehorende loodsen werden doorzocht op zoek naar geld en andere waardevolle goederen. Tijdens de doorzoeking stuitte de politie onder andere op een revolver, diverse messen en boksbeugels. In de loodsen werd ongeveer 500 gram methamfetamine aangetroffen. De politie vermoedt dat de methamfetamine slechts een restant was van een partij van meerdere honderden kilo’s.

De politie heeft beslag gelegd op het vermogen van de verdachte, waaronder zijn woning en zijn banksaldi. De verdachte is vrijdag in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte in de zaak en de politie gaat verder met het onderzoek.