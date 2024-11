Viertal gearresteerd in drugslab Soesterberg

De politie kwam zaterdagavond samen met de brandweer af op een melding van stankoverlast aan de Centurionbaan en kwam al snel bij een bedrijfsverzamelgebouw en een specifieke unit uit. Vier mannen die daarin aanwezig waren werden aangehouden.

LFO

Een onbekende hoeveelheid drugs is in beslaggenomen. Wat voor soort drugs er in het lab geproduceerd werden is nog onduidelijk. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is aanwezig om het drugslab te ontmantelen. De politie zet het onderzoek voort.