Vijf arrestaties en gewonde na schietpartij in Rotterdams café

De Rotterdamse politie heeft zaterdagnacht in totaal vijf verdachten aangehouden na een schietpartij in een café in de havenstad. In het ziekenhuis werd een gewonde man opgenomen, die ook is aangehouden.

Agenten kregen rond 03.40 een melding dat er was geschoten na een ruzie in een café aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Ter plaatse werden direct alle cafébezoekers gefouilleerd. Vier mannen van 28 tot 48 jaar uit Rotterdam werden aangehouden. Hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht, aldus de politie.

Kogelhulzen

In de omgeving van de Wolphaertsbocht werden geen gewonden aangetroffen, maar wel werden meerdere kogelhulzen gevonden en in beslag genomen. Korte tijd later werd in het ziekenhuis een gewonde 24-jarige man uit Rotterdam opgenomen. Ook hij is aangehouden.

Auto

Bij het ziekenhuis stond een auto waar het slachtoffer vermoedelijk heeft ingezeten. De auto is in beslag genomen en wordt op sporen onderzocht.

Over een motief voor de ruzie in de kroeg is nog niets bekend.