Vijf arrestaties in drugsonderzoek Dronten

(Beeld: Omroep Flevoland)

De politie kwam de verdachten op het spoor in een lopend onderzoek naar druggerelateerde feiten in Dronten. Dit onderzoek resulteerde ook in een doorzoeking van drie woningen en twee bedrijfspanden in Dronten en drie woningen in Biddinghuizen. Daarbij heeft de politie harddrugs, duizenden euro’s contant geld, meerdere auto’s, een motor, en andere dure spullen, zoals merkkleding en horloges in beslag genomen.

De politie meldt dat het onderzoek wordt voortgezet en dat meerdere arrestaties niet worden uitgesloten.