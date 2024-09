Vijf arrestaties na vondst drugslab in Meerssen (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht een drugslab aangetroffen op de Bunderstraat in Meerssen. Er zijn vijf verdachten opgepakt.

(Beeld uit archief)

De productielocatie bevond zich midden in een woonwijk in het Zuid-Limburgse dorp. De politie had informatie dat er in een loods achter de woning in de Bunderstraat mogelijk synthetische drugs geproduceerd zouden worden. Rond 02.15 viel een arrestatieteam de loods binnen. Daar troffen ze de verdachten aan.

Arrestaties

Vier mannen van 32, 33 (2) en 41 jaar die zich bevonden in de loods zijn aangehouden. In de woning die bij de loods hoort werd de bewoonster aangehouden. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

1500 liter chemicaliën

In de loods is 150 kilo versnijdingsmateriaal aangetroffen. Ook is er 1500 liter aan chemicaliën aangetroffen die gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is de hele dag bezig geweest om de spullen te ontmantelen en af te voeren.