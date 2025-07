11 juli 2025

Vijf arrestaties na vondst phishing-callcenter op vakantiepark Hellevoetsluis

Bij een inval in een recreatiewoning op een vakantiepark in Hellevoetsluis is dinsdagochtend een actief ‘phishing-callcenter’ aangetroffen. De politie heeft onder andere 160.000 euro aan cryptovaluta, twee voertuigen, achttien gegevensdragers, dure designerkleding en luxe horloges in beslag genomen. Er zijn drie mannen en twee vrouwen aangehouden.