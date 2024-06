Vijf en vier jaar cel geëist voor gewapende woningoverval Deurne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch vijf en vier jaar cel geëist tegen twee verdachten van een gewapende woningoverval in Deurne, eind 2022. Drie aanwezigen in de woning raakten gewond. De buit van de Poolse overvallers van 34 en 22 jaar bedroeg slechts een iPhone.

Zwaar geweld

Drie vrienden zijn op 23 november 2022 rond 20.45 nietsvermoedend aan het gamen, als twee mannen met bivakmutsen op plotseling de woning binnendringen. De overvallers zijn gewapend met een gasdrukpistool en een taser, en gebruiken direct geweld tegen de slachtoffers. Eén van hen wordt in een nekklem gehouden en een vriend van hem wordt met het pistool tegen zijn neus, mond en tanden geslagen. De overvallers vertrekken wanneer de vader van een van de mannen binnenkomt. Slechts een iPhone wordt buitgemaakt.

Dna-match

Vervolgens doet de politie onderzoek naar sporen, camerabeelden en neemt verklaringen op van slachtoffers en getuigen. Twee dagen na de overval wordt in een bos bij Bakel een tas aangetroffen met verschillende bivakmutsen en een schoudertas, waarop dna wordt aangetroffen. Vijf maanden later volgt een dna-match met de eerste verdachte, die vervolgens wordt aangehouden.

De tweede dna-match volgt later. In de telefoons, die door de politie in beslag worden genomen, wordt belastende informatie gevonden.

Zwaar letsel

De twee Poolse verdachten zijn de 34-jarige A.P. uit Roermond en de 22-jarige A.J. uit Helmond. Volgens het OM is er volop bewijs tegen de verdachten. Het OM acht de overval extra kwalijk omdat de mannen bivakmutsen op hadden, wapens bij zich hadden en meerdere slachtoffers hebben gemaakt, waarvan één flink letsel aan zijn gebit heeft opgelopen.

De officier van justitie:

‘Ik reken het de verdachten aan dat zij deze gewapende overval hebben gepleegd puur uit eigen financieel gewin. Een confrontatie met de slachtoffers was gelet op het tijdstip van de overval te verwachten. Een flinke buit maken was het enige doel. Hiermee zijn ze voorbijgegaan aan de traumatische gevolgen voor de slachtoffers.’

Het OM eist tegen de 34-jarige A.P. vijf jaar cel en tegen de 22-jarige A.J. vier jaar cel, waarvan een deel voorwaardelijk.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.