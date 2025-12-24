Vijf jaar cel voor coke en witwassen na procesafspraken

Spilfiguren Vader en zoon T. gelden al jaren als bekende namen in het Amsterdamse criminele milieu. Volgens het vonnis hadden zij beiden een aansturende rol bij de delicten. In het onderzoek met codenaam Marinto werd Peter T. eind 2023 aangehouden voor grootschalige witwaspraktijken in onder meer Amsterdam, Amstelveen, Zundert, Antwerpen en Malaga, en voor de invoer van cocaïne vanuit Brazilië.

Maserati-coke

De cocaïne werd op 21 juli 2020 onderschept in de haven van Rotterdam. In een container trof de douane acht dozen aan met daarin 275 pakketten cocaïne, gemerkt met het stempel “Maserati”. Die aanduiding sloot aan bij ontsleutelde berichten van vader en zoon over ‘275 speeltjes’ van het merk Maserati, afkomstig uit de servers van berichtenversleutelaar Sky ECC.

Spoorloos

Randy T. bleef lange tijd onvindbaar, ondanks internationale signalering. Zijn zaak werd uiteindelijk stilgelegd. Pas toen zijn advocaat zich bij justitie meldde met het voorstel dat T. zich vrijwillig zou aangeven in ruil voor procesafspraken, kwam de zaak weer in beweging. Justitie stelt dat T. zonder deze stap vermoedelijk niet was opgespoord.

Omdat Randy T. geen boete wilde betalen zoals zijn vader, werd een gevangenisstraf van vijf jaar afgesproken. Zonder deal zou justitie acht jaar cel hebben geëist.