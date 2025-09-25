Vijf jaar cel voor Franse ex-president Sarkozy in Libische smeergeldzaak





De zaak draait om miljoenen euro’s aan steekpenningen die Sarkozy voor zijn verkiezingscampagne van 2007 zou hebben aangenomen van de toenmalige Libische dictator Muammar Kadhafi. Aanklagers eisten zeven jaar celstraf. Naast zijn gevangenisstraf kreeg Sarkozy 100.000 euro boete opgelegd. Ook mag hij zichzelf gedurende vijf jaar niet verkiesbaar stellen.

Sarkozy houdt vol onschuldig te zijn en gaat in hoger beroep. Het hoger beroep moet hij in de cel afwachten.

Nicolas Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk.

Eerder veroordeeld

Sarkozy werd in 2021 veroordeeld voor corruptie. Hij werd toen schuldig bevonden aan een poging tot omkoping van een rechter en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Hij kreeg toen één jaar cel in de vorm van huisarrest met een enkelband.