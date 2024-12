Vijf jaar cel voor gijzeling en voorbereiding drugshandel

Sky ECC De mannen kwamen op de radar van de opsporingsdiensten door gekraakte Sky ECC-accounts. In versleutelde chats voerden ze gesprekken met andere Sky ECC-gebruikers over de organisatie van, en de handel in cocaïne, amfetamine en softdrugs én de productie van amfetamine. Uit de gesprekken bleek dat de mannen beschikten over vervoersmiddelen, chauffeurs, containers en locaties.

Lege container

Toen op 5 juni 2020 in Antwerpen een container moest worden leeggehaald, bleek er niets in te zitten. De mannen gijzelden daarop een man om op die manier anderen te dwingen een flinke som geld te betalen. Ze lieten de man met een auto naar een woning in Nederland brengen. Daar zat het slachtoffer een paar dagen vast tot hij zelf kon ontsnappen. Hij kon in die tussentijd de woning niet uit, is vastgebonden en mishandeld.

De rechtbank vindt het medeplegen van voorbereidingshandelingen bewezen voor de handel in cocaïne, amfetamine en softdrugs, en de productie van amfetamine. Daarnaast is het duo volgens de rechtbank schuldig aan het medeplegen van de gijzeling en deelname aan een criminele organisatie.

Wiet uit Zwitserland

De rechtbank spreekt de mannen vrij van het importeren van een partij wiet vanuit Zwitserland. Er was geen verder onderzoek gedaan naar de wiet, waardoor onduidelijk was of het om strafbare wiet ging.

De rechtbank heeft berekend wat de mannen met de drugshandel verdienden. De man uit Zutphen moet 9.050 euro aan de Staat betalen en de man uit Zeewolde moet 7.337,50 euro aan de Staat betalen.