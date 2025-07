Vijf jongeren uit Lelystad aangehouden op verdenking van phishing

Zeker zes slachtoffers Na het scannen van een QR-code werden slachtoffers omgeleid naar een ‘digitale bankomgeving’. In werkelijkheid was dit een phishing website. Op die manier wisten de verdachten de bankgegevens van zeker zes slachtoffers te achterhalen. Hoeveel geld er in totaal van rekeningen afgeschreven is, meldt de politie maandag niet.

Op dinsdag 1 juli werden vier minderjarige jongeren van 14 en 17 jaar uit Lelystad aangehouden en een dag later volgde nog de arrestatie van een 21-jarige verdachte uit Lelystad.

Doorzoeking

De politie werkte in het onderzoek nauw samen met onder andere Electronic Crimes Task Force (ECTF), ABN AMRO en PostNL. Dat leidde uiteindelijk tot de aangehouden verdachten. Bij de vier aanhoudingen op dinsdag is ook een woning doorzocht en zijn spullen in beslag genomen voor verder onderzoek. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.