Vijf mannen aangehouden voor autobranden in Bergen op Zoom

Vannacht vonden twee autobranden plaats in Bergen op Zoom. De eerste was rond 01.30 aan de Esdoornstraat, de tweede rond 03.30 aan de Van Slingerlandtlaan. De forensische opsporing onderzoekt hoe de branden zijn aangestoken en of er een verband is tussen de twee incidenten. Wat het motief is voor de brandstichtingen is nog onduidelijk.