Vijf Nederlanders in Indonesië voor de rechter voor drugssmokkel

Beeld: Naast de Nederlanders zijn ook Indonesiërs, een Duitser, een Singaporees, een Chinees en een Maleisiër gearresteerd (foto Kabar6.com)

Gesmokkeld

De verboden middelen zouden gesmokkeld zijn via de internationale luchthaven Soekarno-Hatta op het eiland Java en werden onder meer aangetroffen in chocolade en pepermunt.

Blik

In een blik met het opschrift ‘suikervrij pepermunt’ zaten 593 witte tabletten. Dat bleken later xtc-pillen te zijn. In de omslag van gesmokkelde kinderboeken werd bijna een kilo crystal meth aangetroffen. Ook werd marihuana gesmokkeld.

Foto

De politie heeft een foto vrijgegeven waarop de verdachten te zien zijn. Naast de Nederlanders zijn ook Indonesiërs, een Duitser, een Singaporees, een Chinees en een Maleisiër gearresteerd.

In het Indonesische rechtsstelsel riskeren de verdachten een levenslange gevangenisstraf, of de doodstraf.