Vijf Nederlanders opgepakt in Duits plofkraakonderzoek

De politie heeft donderdag 20 juni in Boskoop (Zuid-Holland) vijf verdachten aangehouden op verdenking van het plegen van plofkraken in Duitsland. De verdachten zouden deel uitmaken van een bende die betrokken is bij zeker 21 plofkraken op geldautomaten. De plofkraken, in de periode van augustus 2020 tot juni 2024, vonden vooral plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Gezamenlijke aanpak

De aanhoudingen zijn het gevolg van een gezamenlijke aanpak van de Nederlandse en Duitse autoriteiten. Sinds juni 2023 houdt een onderzoeksteam van de politie in Düsseldorf zich bezig met de opsporing van de verdachten achter plofkraken in Noordrijn-Westfalen. Het team analyseerde digitale en analoge sporen van explosies bij ATM-geldautomaten in de steden Mettman, Mönchengladbach, Neuss, Viersen en Wuppertal. Daarnaast stond het team in nauw contact met diverse Nederlandse politie-eenheden.

Bewijsmateriaal

Nadat in de nacht van 19 op 20 juni in Heilbronn een pinautomaat was opgeblazen, werden de verdachten al enkele uren na het misdrijf bij terugkeer in Nederland door de Dienst Speciale Interventies (DSI) opgepakt. Bij hun aanhouding nam de politie een groot aantal bewijsstukken in beslag, waaronder een Audi RS6 waarmee de verdachten naar en uit Duitsland reden, een hoeveelheid explosieven, diverse Nederlandse en Duitse kentekenplaten en een groot geldbedrag, de vermoedelijke buit.

Uitleveringsprocedure

Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf is een uitleveringsprocedure begonnen tegen de vijf verdachten. Duitse agenten zijn in Nederland aangekomen voor verdere afstemming en het verzamelen van bewijsmateriaal. In Duitsland varieert de gevangenisstraf voor het plegen van een plofkraak tussen de één en vijftien jaar.

Monsterproces

In het Duitse Bamberg begon in april een monsterproces tegen een groep van zestien Nederlandse verdachten van plofkraken. Voor de rechtszaak, die volgens planning in december eindigt, zijn 90 zittingsdagen uitgetrokken. De groep verdachten wordt verantwoordelijk gehouden voor zo’n 90 plofkraken, waarbij ongeveer zeven miljoen euro werd buitgemaakt.

Tweede rechtszaak

Binnenkort start in de Duitse deelstaat Nedersaksen een tweede grote rechtszaak tegen een groep van acht vermeende plofkrakers. Deze verdachten zijn inmiddels uitgeleverd aan Duitsland.

Afname

In totaal werden vorig jaar 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. Het aantal plofkraken met (vermoedelijk) Nederlandse daders in Duitsland nam voor het eerst in jaren af: van 442 in recordjaar 2022 tot 367 vorig jaar. Die daling lijkt door te zetten. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 56 plofkraken, 64 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

