Vijf Nederlanders opgepakt na vondst groot xtc-lab in Spanje

Op woensdag 25 juni werd een grootschalig drugslab aangetroffen in Amposta, daarbij werden drie Nederlanders aangehouden. De Spaanse politie vond onder andere 582 kilo MDMA, 700 liter MDMA-olie en 33 ton precursoren voor de productie van synthetische drugs. De politie kwam het drugslab op het spoor vanuit een Nederlands onderzoek waarbij eind mei ook al een verdachte is aangehouden en middelen voor de productie van synthetische drugs in beslag werden genomen.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies startte een onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket naar een criminele organisatie en de handel in drugs. Tijdens het onderzoek werd nauw samengewerkt met de Spaanse UDYCO Central van de Policia Nacional.

Doorzoekingen

Op 27 mei deed de Spaanse UDYCO Central, op verzoek van Nederland, doorzoekingen in twee woningen in Cambrils en een opslagbox in Reus (Catalonië). Gelijktijdig vond een doorzoeking plaats in een woning in Amsterdam. Daarbij werden middelen aangetroffen voor de productie van synthetische drugs en zijn meerdere gegevensdragers in beslaggenomen. Een 30-jarige Nederlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden in Spanje. Deze verdachte is overgeleverd aan Nederland, op 24 juni is zijn voorarrest door de raadkamer met 90 dagen verlengd.

Ontmanteld

Na verder onderzoek heeft de Spaanse UDYCO Central van de Policia Nacional het drugslab in Amposta op 25 juni ontmanteld. De grote hoeveelheid drugs en middelen voor de productie van drugs zijn in beslag genomen. Er werden drie Nederlandse verdachten aangehouden, twee mannen van 41 en 23 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 28-jarige man uit Leiden.

Op 2 juli heeft de Spaanse politie nog een Nederlandse verdachte aangehouden, een 23-jarige vrouw, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het drugslab.