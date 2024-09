Vijf ton hasj gepakt bij Sevilla (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Guardia Civil zegt dat aan de Spaanse zuidkust maandag vijf ton hasj is onderschept. De actie vond plaats in de moerassige delta van de Río Guadalquivir die onder Sevilla uitmondt in zee.

Er zijn vier mensen aangehouden. De hasj was aangevoerd met “narcolanchas”, bootjes met krachtige buitenboordmotoren.

De hasjblokken waren gepakt in 138 jute zakken. Twee van de arrestanten kwamen bij een achtervolging op zee in het water terecht en moest wegens onderkoeling in het ziekenhuis worden behandeld.

Doorgaans nemen dat soort bootjes op zee in of rond de Straat van Gibraltar de lading over van schepen die zijn geladen aan de Marokkaanse kust.

Zie ook:

Marokkaanse ’topcrimineel’ na twintig jaar gearresteerd (UPDATE)