26 juli 2025

Vijf ton hasj gepakt in het zuiden van Spanje

De Spaanse Guardia Civil heeft in een rivier bij Huelva in Andalusië 5.000 kilo hasj in beslag genomen en vier arrestaties verricht. Er werden snelle “narcolanchas” onderschept, dat zijn half-opblaasbare vaartuigen met buitenboordmotoren met groot vermogen.