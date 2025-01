Vijftien arrestaties voor aanslagen met explosieven

(Foto: de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ontmanteld een explosief op de Doklaan in Rotterdam)



De verdachten zijn aangehouden voor betrokkenheid bij onder meer drie aanslagen op een pizzeria aan de Vuurplaat in Rotterdam in oktober 2024, een aanslag in de Clemensstraat in Rotterdam op 8 oktober 2024, een aanslag in de Lorentzstraat in Zandvoort op 26 oktober 2024 en een aanslag op de Dordtselaan in Rotterdam op 5 december 2023.

Explosief in huurauto

Eén verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie in Den Haag op de Laan van Deelen. Het onderzoek naar deze explosie kwam in een stroomversnelling na de vondst van een explosief in de kofferbak van een huurauto die agenten op 27 augustus vorig jaar controleerden.

De huurauto leidde naar twee verdachten die verdacht worden van het plegen van een explosie. In totaal werden al acht verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij deze explosie. Vandaag werden de negende en tiende verdachte aangehouden.

Vuurwapens en luxespullen

Bij de invallen zijn twee vuurwapens, een boksbeugel, een groot geldbedrag, luxe merkkleding, dure merkschoenen, een duur horloge en twee auto’s in beslag genomen.



Meer aanhoudingen worden volgens de politie in de komende dagen niet uitgesloten.