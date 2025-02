Vijftig kilo coke in beslag genomen in Belgische haven

Beeld: de gevonden coke op het schip in de haven van Gent (foto Belgische Federale politie)

Risicoschip

De coke werd gevonden in de koelruimte van het schip en had een gewicht van ongeveer vijftig kilo, laat de Belgische Federale politie weten. Zij deed samen met de Scheepvaartpolitie en de douane in dat land een onderzoek naar het ‘risicoschip’, in de North Sea Port van Gent.

Volgens de politie hebben de drugs een straatwaarde van ongeveer 2,5 miljoen euro.

Uitdaging

De politie laat weten dat het een grote uitdaging is om een bulkschip volledig te controleren: “Dit vraagt veel mankracht en lukt niet met zuiver technische middelen zoals een scanner.”

Ze licht meer toe over de werkwijze van de smokkelaars: “Om drugs te verbergen en vervoeren in een bulkschip moet de drugsmaffia in de haven van oorsprong op het schip geraken om de drugs te verbergen, en in de haven van aankomst opnieuw op het schip komen om de drugs weg te halen. In sommige gevallen worden de drugs al varend over boord gegooid naar handlangers die de drugs oppikken.”

Smokkelen

Het resultaat van de zoekactie wijst er volgens de Belgische politie op dat de drugsmaffia alternatieve of bijkomende manieren blijft zoeken om de drugs naar Europa te smokkelen.

Doorgaans worden drugsinbeslagnames in België gedaan in containers in de haven van Antwerpen. Vorig jaar waren dat er wel minder, vanwege verscherpte controles in die haven.