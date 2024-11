Vissersboot vol cocaïne gepakt voor Britse kust

Oost-Londen De drie mannen aan boord van de boot waren 64, 45 en 25 jaar oud. Een vierde man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het transport is aangehouden in Oost-Londen.

De meeste grote cocaïnevangsten in het Verenigd Koninkrijk vinden plaats bij containerterminals. Van tijd tot tijd worden kleine vaartuigen zoals visserschepen of zeiljachten onderschept, meestal op de Kanaalroutes, of voor de Britse zuidkust.

Shqiptare

Volgens de NCA domineert een Albanese georganiseerde misdaadgroep – de maffia Shqiptare – de cocaïnehandel in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de NCA heeft de groep leveringscontacten bij de bron in Zuid-Amerika en een wijd vertakt netwerk in het land voor de distributie aan de detailhandel.

Er zijn aanwijzingen dat Shqiptare nauw samenwerkt met de ‘Ndrangheta, de Zuid-Italiaanse die ook een grote speler is in de internationale groothandel naar Europa.

In Antwerpen is begin dit jaar een groot netwerk van Albanese handelaren in cocaïne ontmanteld.

