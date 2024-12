Vliegtuig met cocaïne crasht in Suriname

170 kilo Het toestel is woensdagavond gecrasht. De twee inzittenden zijn omgekomen. De politie gaat ervan uit dat het buitenlanders waren, maar hun nationaliteit is nog onbekend.

Het vliegtuigje vervoerde 170 blokken geperste cocaïne van ongeveer een kilo, 149 waren beschadigd omdat het toestel na het neerstorten vlam heeft gevat.

De politie heeft de lichamen en de drugs in beslag genomen.

Europa

Criminele organisaties uit Brazilië, Venezuela of Colombia sturen regelmatig vliegtuigjes vol cocaïne naar Suriname. Die landen daar op wegen of landingsstrips in het westen van het land.

De cocaïne gaat vervolgens via de lucht- of zeehaven van Paramaribo, of via buurland Guyana, verder naar verschillende Caraïbische eilanden, of rechtstreeks naar Europa.