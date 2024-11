Vlissingen: derde cokevangst in een week

Spanje Volgens het Openbaar Ministerie Zeeland/West-Brabant is de vangst gedaan tijdens een ‘reguliere douanecontrole’. De cocaïne zat in dozen met bananen verstopt. De container was aangevoerd uit de Dominicaanse Republiek en was in transit naar Spanje.

Het Openbaar Ministerie schat de straatwaarde van de cocaïne, als die geheel versneden en uitgevent is op straat, op 20 miljoen euro.

Verdachten

Politie en Koninklijke Marechaussee hebben ondersteuning verleend bij het beveiligen van het terrein. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Er zijn geen verdachten gearresteerd.

Ook woensdag is in Vlissingen cocaïne gepakt, die was aangevoerd uit Ecuador. Later op de dag was een tweede vangst, ook uit Ecuador van 755 kilo. In die zaak zijn drie verdachten opgepakt.