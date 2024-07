Voertuig beschoten en pin van nephandgranaat gevonden in Zaandam

Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is er in Zaandam geschoten op een voertuig. Daarbij raakte niemand gewond. De politie vond hulzen, en de pin van een nep-handgranaat. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Beschoten

Aan de Abraham Kloosstraat in Zaandam werd rond 00.50 een voertuig beschoten. Tijdens het schietincident zaten er geen inzittenden in het voertuig en raakte niemand gewond.

Huls

Bij het onderzoek door de politie werd een huls gevonden bij het voertuig. Later zijn door de politie nog meerdere hulzen gevonden op de Heukelsstraat en de kruising tussen de Abraham Kloosstraat en de Wachterstraat. Of dit relatie heeft met het schietincident aan de Abraham Kloosstraat, wordt verder onderzocht, meldt de politie in een bericht. Het voertuig en de hulzen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Nep-handgranaat

Bij het wegslepen van het voertuig werd daarna een object gevonden, dat leek op een pin van een handgranaat. Een explosieventeam van de politie kwam hiervoor op locatie. Het bleek om een onderdeel van een nep-handgranaat te gaan.