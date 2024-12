Volendamse xtc-werkplaats ontmanteld

Beeld uit archief

Amsterdam

De tabletteermachines stonden in een huis aan de Wieringenlaan in Volendam. Ook op vijf andere locaties, in Amsterdam, werden xtc-pillen gevonden. De politie schat dat het in totaal om duizenden pillen gaat.

De verdachten variëren in leeftijd tussen 36 tot 53 jaar. De hoofdverdachte en zijn partner zijn tevens aangehouden op verdenking van (het medeplegen van) witwassen van crimineel verkregen vermogen.

Meer arrestaties

Aan de actie deze dinsdagochtend gingen maanden onderzoek vooraf, vooral naar de 36-jarige hoofdverdachte. Uit dat onderzoek bleek dat de man zich vermoedelijk bezighield met handel in verschillende soorten drugs: wiet, cocaïne en xtc.

Er zijn ook andere soorten harddrugs en enkele tienduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog en waarschijnlijk volgen er nog meer aanhoudingen.