Voor doodslag na ruzie om vrouw: 12 jaar cel

De 47-jarige Hamid S. uit Den Ham heeft van de Almelose rechtbank twaalf jaar cel gekregen voor het ombrengen van Jihad Jafo (32), uit Enschede. Hij schoot Jafo door zijn hoofd en dumpte het lijk in een kanaal bij Almelo. Volgens de rechtbank is moord niet bewezen, wel doodslag. De straf is vier jaar lager dan geëist.



Slachtoffer

Jihad Jafo was vader van drie kinderen. Hij was sinds december 2021 een half jaar lang vermist.

Voorbijgangers zagen op een dag in 2022 zijn resten in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Het lichaam was gewikkeld in een deken en verzwaard met een zwaar metalen voorwerp.

Relatieconflict

Jafo was actief in het criminele circuit, maar de achtergrond van de zaak blijkt volgens de rechtbank een relatieconflict te zijn geweest. De verdachte was verliefd op de echtgenote van Jafo. Toen die laatste voor een drugszaak gevangen zat in Duitsland was er een buitenechtelijke relatie ontstaan.

Nadat Jafo weer buiten was maakten de twee mannen een deal over het probleem. Hamid S. zou 50.000 euro aan Jafo betalen en dan zou Jafo uit hun leven verdwijnen. Maar na een eerste gedeeltelijke betaling besloot Jafo dat hij toch niet zijn vrouw wilde verlaten.

Daarna kregen de twee mannen ernstige ruzies.

Vijanden

Hamid S. was op de avond voor de verdwijning nog wel samen met Jafo in een supermarkt om onder meer melkpoeder te kopen voor de baby van Jafo en zijn partner. S. was de laatste die Jafo in leven heeft gezien.

Maar S. is blijven ontkennen iets met de dood van zijn voormalige vriend te maken te hebben. Zijn advocaat bracht tijdens het proces naar voren dat Jafo door zijn drugshandel veel vijanden zou hebben.

De rechtbank hecht veel waarden aan dna-bewijs. Er is een dna-match met een haar van Hamid die bij het lijk is gevonden. Een metalen voorwerp waarmee het stoffelijk overschot van Jihad was verzwaard was afkomstig was uit het winkeltje van S..

Niet rond

De rechtbank kan de zaak toch niet helemaal rond maken. Want zeker is dat S. het lichaam met de verzwaring niet alleen kan hebben gedumpt. Hij moet hulp hebben gehad. De recherche heeft echter nooit een mededader kunnen traceren.

De officier van justitie had zestien jaar cel geëist. De rechtbank zegt niet precies waarom de straf vier jaar lager is uitgevallen. Wel neemt de rechtbank in aanmerking dat de zaak zeer apart is: ‘feiten als in deze zaak aan de orde [laten] zich moeilijk vergelijken met andere levensdelicten’.

Zie het vonnis.