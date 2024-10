Voor drievoudige moord veroordeelde Louis Hagemann wil geen gratie

De vondst van drie lichamen op maandag 5 maart 1984 is het lugubere startsignaal voor een strafrechtelijk traject dat pas in de eeuw daarop tot een einde wordt gebracht. De politie pakt twee dagen na de moord een eerste hoofdverdachte op. Het is de bij de Hell’s Angels aangesloten Louis Hagemann, een vriend van Corina. Hij is ten tijde van de moord in de buurt van de woning van Corina gezien door een taxichauffeur. Die verklaart aan de politie dat hij Hagemann op de ochtend van zondag 4 maart van het clubhuis van de Hells Angels naar het Stadionplein heeft gebracht. Op nog geen steenworp van het huis van Bolhaar en haar drie kinderen.

De leider van het politieonderzoek is er onder meer op basis van de verklaring van de taxichauffeur van overtuigd dat ‘Louis H.’ de dader is, maar hij moet hem van de officier van Justitie wegens gebrek aan bewijs weer laten gaan. Er zijn geen sporen gevonden die erop wijzen dat Hagemann schuldig is. Aan DNA-onderzoek doet justitie in de jaren tachtig nog niet. Er is niets dat de verdachte voor een rechtbank overtuigend aan de drievoudige moord kan linken. Wel zijn er nog twee andere mannen met een slechte reputatie waar Bolhaar relaties mee onderhield die in staat kunnen zijn geweest de moorden te plegen. Maar de beide mannen hebben een sluitend alibi.

De zaak Bolhaar verandert in de jaren erna langzaam in een cold case, maar de affaire raakt nooit helemaal in de vergetelheid. In 2002 zal Peter R. De Vries een cruciale rol spelen in de nieuwe aanhouding van de eerdere hoofdverdachte in de zaak. Hij komt in contact met een ex-vriendin van Louis Hagemann. Zij geeft hem de informatie die voor een doorbraak in de zaak zorgt. De vrouw vertelt de misdaadverslaggever dat Hagemann haar meerdere keren heeft toegebeten dat hij al eens ‘een wijf met twee koters’ heeft vermoord. Ze heeft hem toen gevraagd of het echt ook om kinderen ging. Daarop zou Hagemann de voornaam van de vrouw hebben genoemd. Als De Vries met haar praat, zit Hagemann juist een celstraf van 6 jaar uit voor de verkrachting van de vrouw. Ze durft daarom met deze informatie nu wel naar buiten te komen. Eerder was ze daarvoor te bang.

Een medegedetineerde laat weten dat Hagemann onder invloed wel eens iets soortgelijks tegen hem heeft gezegd. En een oude vriendin van Hagemann verklaart dat hij op de dag na de moord bij haar kwam onderduiken, en toen gespannen de krant doornam die ze voor hem had moeten halen. Ook had hij gevraagd een vlek aan de bovenkant van de mouw van zijn jas uit te wassen. Toen ze even wegging en later terug kwam bleek die jas verdwenen, en smeulde er volgens haar iets in haar tuin. Bij terugkomst in haar woning richtte Hagemann ook een pistool op haar. Kennelijk verwachtte hij ander bezoek. De vriendin geeft ook aan dat hij de dinsdag erop niet naar de Hell’s Angels clubavond ging, terwijl Hagemann die nooit oversloeg.

Hoewel justitie in eerste instantie terughoudend is, besluit zij om onder aanhoudende druk van De Vries de zaak in 2002 toch opnieuw tegen het licht te houden. Tijdens de rechtszaak trekt advocaat Geertjan Van Oosten alles uit de kast om vrijspraak voor Hagemann te bewerkstelligen. Hij probeert vooral twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van de belangrijkste getuige, de ex van Hagemann. Zij zou alleen uit zijn op wraak, en zinnen op de beloning van 20.000 euro voor de gouden tip in de zaak. Ook wijst de advocaat op het ontbreken van het motief voor Hagemann. Hij zou juist een kindervriend zijn, die het woord ‘koters’ nooit gebruikte, omdat hij het een asociale bijklank vindt hebben.

Van Oosten noemt de getuigenis van de vriendin waar Hagemann op de maandag na de moord heeft ondergedoken gezeten onbetrouwbaar. Volgens de raadsman legt ze te veel wisselende verklaringen af, waar ze ook nog eens pas in 2002 mee voor de dag komt. De advocaat vindt haar motivering ook discutabel: ‘Ik wil wel dat Louis Hagemann voor eeuwig vast komt te zitten.’ Ook deze vriendin geeft bij de politie aan dat ze bang was om deze informatie eerder met justitie te delen.

De rechtbank besluit om Hagemann tot een levenslange gevangenisstraf te veroordelen voor de moord op de twee kinderen. De doodslag op Corina is al verjaard. De rechtbank weegt Hagemanns andere veroordelingen voor geweld, mishandeling, poging tot doodslag en de verkrachting mee in de bepaling van de straf. Hagemann, die in Amsterdam-Noord opgegroeide als zoon van een vader die een opvangtehuis voor daklozen had, heeft een stevig strafblad. In 2003 had hij van de twintig voorgaande jaren er achttien in de gevangenis gezeten. In 1987 was hij onder meer betrokken bij een bankoverval, waarbij hij op de vlucht een agent in het been schoot, en een handgranaat gooide.

Hagemann gaat in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hof bevestigt de juistheid van de alibi’s van de andere verdachte personen en wijst op de gedetailleerdheid van de meeste getuigenverklaringen. Ze stelt vast dat Louis Hagemann op maandag 5 maart 1984 bij zijn vriendin leek te willen schuilen omdat de politie hem ‘op de hielen zat’. Terwijl de moord pas later die avond zou worden ontdekt. Kennelijk wist Hagemann al meer, als dader. Voor het hof blijft de levenslange veroordeling overeind staan. 22 jaar na zijn eerste aanhouding wordt Louis Hagemann nu onherroepelijk tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Corina Bolhaar en haar twee kinderen.

Strafrechtdeskundigen blijven echter twijfelen aan de rechtsgang in de zaak, om meerdere redenen. Zo heeft de Amsterdamse politie de meeste sporen in de zaak Hagemann vernietigd, omdat ze de kelder van het hoofdbureau wilde opruimen. Daarnaast blijken de twee andere vrienden van Corina veel sterkere motieven te hebben voor de moord. De een raakte na bedreigingen door toedoen van Corina zijn verblijfsvergunning kwijt, en zweerde wraak. Een ander had een kind verwekt bij Bolhaar – en juist dat kind heeft de slachtpartij in maart 1984 overleefd. Beide ex-en hebben een alibi, maar zijn deze echt in orde?

De vrouw van Louis Hagemann houdt zich in de zaak nog vast aan een laatste strohalm: één van de meer dan 10 getuigen in de zaak zou de mondelinge verklaring die een rechercheur in de jaren negentig van hem heeft aangehoord en meer dan tien jaar later in een proces-verbaal heeft vastgelegd, weer willen terugtrekken. Jacqueline Hagemann claimt onder meer dat er al een verklaring hierover ligt van de man bij een notaris. Het gaat om een veroordeelde crimineel die zijn verklaring onder druk van de politie zou hebben afgelegd. Maar ook dit levert niet genoeg ‘nieuwe feiten’ in de zaak op. Een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in de zaak van de inmiddels 56-jarige Louis Hagemann wordt in februari 2014 verworpen. In 2016 laat Louis Hagemann via zijn vrouw Jacqueline Hagemann bekend dat hij niet voor de inmiddels ontstane mogelijkheid tot gratie in aanmerking wil komen, maar wil worden vrijgesproken.

Jacqueline Hagemann-Kallenbach overlijdt in juni 2022, op 60-jarige leeftijd. In 2017 werd bekend dat zij begin jaren 2000 getrouwd was geweest met de Ierse drugsbaron Chris ‘Dapper Don’ Kinahan.

