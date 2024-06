Voor eerder schietincident gezochte man aangehouden

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft woensdagavond in Vlaardingen een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident vorig jaar in Rotterdam. De arrestatie vond plaats in een flat.

Beeld: aanhouding van de verdachte in Vlaardingen (foto: JB Media)

Aangehouden

De politie meldt dat een arrestatieteam een 34-jarige man heeft aangehouden in Vlaardingen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op zondag 25 juni vorig jaar, op de Middenbaan Noord in Rotterdam, Hoogvliet.

Beschoten

Bij dat incident werd een 38-jarige man beschoten. Hij raakte lichtgewond. Even na 03.30 uur ontstond toen een woordenwisseling tussen de man en een groepje jonge mannen. Eén van hen beschoot de man zonder vaste woon- of verblijfplaats kort daarna. Deze raakte lichtgewond en kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Lokale media meldden vorig jaar dat het om een medewerker van een eethuis zou gaan, die werd lastig gevallen door rondhangende jongeren.

Inval

De nu aangehouden persoon werd woensdagavond rond 20.20 uur gearresteerd in een flat aan de Doctor Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen. Na de inval is er door de recherche sporenonderzoek gedaan in de woning waar de verdachte is aangehouden.