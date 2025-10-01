1 oktober 2025
Voor gruwelijke foltering in Antwerpse gevangenis krijgen hoofdverdachten 20 jaar (VIDEO)
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie gevangenen lange celstraffen opgelegd voor de foltering van hun celgenoot Roy J. (42), in maart 2024. Filip T. en Sonny R. kregen elk 20 jaar cel voor poging tot moord, verkrachting en onterende behandeling. Soulemane D. werd veroordeeld tot 15 jaar cel. Twee andere medegevangenen, die niet actief deelnamen, maar ook niet ingrepen, kregen lichtere straffen.