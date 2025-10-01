Voor gruwelijke foltering in Antwerpse gevangenis krijgen hoofdverdachten 20 jaar (VIDEO)

Begijnenstraat

De feiten speelden zich af in de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat, in het centrum van de stad. Roy J. werd dagenlang onderworpen aan ernstig geweld door zijn celgenoten. De rechtbank stelde vast dat de foltering neerkwam op een poging tot moord: het slachtoffer werd geslagen op het hoofd, gewurgd en verstikt met vershoudfolie. Ook een verkrachting met een bezemsteel is bewezen. De daders filmden delen van het geweld en verspreidden die beelden.