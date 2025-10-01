 Meteen naar de content
1 oktober 2025

Voor gruwelijke foltering in Antwerpse gevangenis krijgen hoofdverdachten 20 jaar (VIDEO)

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie gevangenen lange celstraffen opgelegd voor de foltering van hun celgenoot Roy J. (42), in maart 2024. Filip T. en Sonny R. kregen elk 20 jaar cel voor poging tot moord, verkrachting en onterende behandeling. Soulemane D. werd veroordeeld tot 15 jaar cel. Twee andere medegevangenen, die niet actief deelnamen, maar ook niet ingrepen, kregen lichtere straffen.

Begijnenstraat

De feiten speelden zich af in de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat, in het centrum van de stad. Roy J. werd dagenlang onderworpen aan ernstig geweld door zijn celgenoten. De rechtbank stelde vast dat de foltering neerkwam op een poging tot moord: het slachtoffer werd geslagen op het hoofd, gewurgd en verstikt met vershoudfolie. Ook een verkrachting met een bezemsteel is bewezen. De daders filmden delen van het geweld en verspreidden die beelden.

