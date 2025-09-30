‘Voor politie is 350 miljoen euro extra noodzaak’

Onder druk Volgens de partners is de politie een ankerpunt in een onrustige samenleving. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat agenten aanwezig en aanspreekbaar zijn, dat criminelen worden opgespoord en dat recht wordt gedaan. Dat vertrouwen staat echter onder druk. ‘Politiemensen maken elke dag het verschil tussen chaos en orde, tussen angst en geborgenheid’, schrijven ze.

Het dagelijkse werk blijft toenemen: noodhulp, verkeersongevallen, duizenden demonstraties, maandelijks 15.000 meldingen over verwarde personen en ruim 1.100 explosies bij winkels en woonhuizen. Daarbovenop komen meer slachtoffers van digitale fraude.

Vertrouwen

Verder spendeert de politie jaarlijks tientallen miljoenen aan bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit, terwijl de drugshandel niet lijkt af te nemen.

Voor dat alles is 350 miljoen euro per jaar extra nodig. Alleen zo blijft vertrouwen van burgers behouden, schrijven de partners, en kan de politie een goede werkgever blijven.

De Nijmeegse regioburgemeester Hubert Bruls noemt het position paper een noodsignaal.