‘Voor politie is 350 miljoen euro extra noodzaak’
De politie zegt jaarlijks minstens 350 miljoen euro extra nodig te hebben om al haar taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Zonder dat geld dreigt in 2030 een groot financieel tekort, zo waarschuwen de regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Die extra euro’s zijn volgens de partijen nodig ‘om de strijd tegen criminaliteit niet te verliezen.’
Onder druk
Volgens de partners is de politie een ankerpunt in een onrustige samenleving. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat agenten aanwezig en aanspreekbaar zijn, dat criminelen worden opgespoord en dat recht wordt gedaan. Dat vertrouwen staat echter onder druk. ‘Politiemensen maken elke dag het verschil tussen chaos en orde, tussen angst en geborgenheid’, schrijven ze.
Het dagelijkse werk blijft toenemen: noodhulp, verkeersongevallen, duizenden demonstraties, maandelijks 15.000 meldingen over verwarde personen en ruim 1.100 explosies bij winkels en woonhuizen. Daarbovenop komen meer slachtoffers van digitale fraude.
Vertrouwen
Verder spendeert de politie jaarlijks tientallen miljoenen aan bestrijding van georganiseerde drugscriminaliteit, terwijl de drugshandel niet lijkt af te nemen.
Voor dat alles is 350 miljoen euro per jaar extra nodig. Alleen zo blijft vertrouwen van burgers behouden, schrijven de partners, en kan de politie een goede werkgever blijven.
De Nijmeegse regioburgemeester Hubert Bruls noemt het position paper een noodsignaal.