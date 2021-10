Voorarrest Haarlemmers verlengd voor postpakketten met drugs

Print This Post

De raadkamer van de rechtbank heeft woensdag het voorarrest van twee Haarlemmers van 23 en 52 met 90 dagen verlengd, die worden verdacht van het verzenden van postpakketten met drugs van en naar het buitenland. Twee andere verdachten van 25 en 22 zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten in de zaak. Het onderzoek werd in juni gestart naar aanleiding van een onderschepping van een postpakket met drugs eerder dit jaar in Groot-Brittannië.

De twee Haarlemmers en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden op 22 september aangehouden. De mannen uit Haarlem blijven zeker drie maanden langer vastzitten. De derde verdachte is heengezonden, maar blijft wel verdachte. Dinsdag werd ook een 22-jarige man uit Sandpoort-Zuid aangehouden in dit onderzoek. Ook hij werd na verhoor heengezonden, maar blijft wel verdachte.

De mannen worden ervan verdacht postpakketten met drugs te hebben verzonden naar diverse buitenlandse adressen. Ook worden ze ervan verdacht drugs vanuit het buitenland te hebben verzonden.

Vuurwapen en munitie

De politie deed op verschillende adressen invallen. Daarbij zijn onder andere een vuurwapen, een grote hoeveelheid munitie, diverse soorten drugs, cryptovaluta en ruim 40.000 euro in contanten in beslag genomen.

Het onderzoek staat onder leiding van de afdeling opsporing van de dienst infrastructuur (Landelijke Eenheid).