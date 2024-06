‘Voorbeeldige gevangene’ op death row kreeg toch dodelijke injectie

Connect on Linked in

In Texas heeft een man die op ‘death row’ zat een dodelijke injectie gekregen. Hij was tot de doodstraf veroordeeld vanwege de verkrachting en moord op een 18-jaar oude vrouw.

door Joost van der Wegen

Beeld: Ramiro Gonzales

Bezegeld

Ramiro Gonzales’ lot was afgelopen maandag al bezegeld, toen een beroep door zijn advocaten was afgewezen. De advocaten vochten de veroordeling van hun client aan, omdat hij zich in zijn cel voorbeeldig zou hebben gedragen.

De 41-jarige Gonzales zou het voorbeeld van rehabilitatie zijn geweest in de gevangenis. Ook zou een verklaring van een psycholoog dat hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis lijdt door deze zijn teruggedraaid, toen deze ontdekte dat hij zijn rapportage op basis van verkeerde recidive-gegevens had opgesteld.

Gevaarlijk

De juristen gebruikten dit in hun pleidooi, in verband met het feit dat de wet in Texas voorschrijft dat de rechter moet kijken of een verdachte ook in de toekomst nog gevaarlijk kan zijn voor de maatschappij. Dit moet een voorwaarde zijn, voor het mogen opleggen van de doodstraf aan een veroordeelde. Maar de beroepscommissie vond het feit dat Gonzales zich op death row voorbeeldig had gedragen, niet genoeg zeggen over hoe hij zich na uiteindelijke vrijlating uit een gevangenis zou gedragen.