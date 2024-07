Voorgevel Brabants theehuis vernield door ontploffing

Connect on Linked in

Woensdagochtend 10 juli is er een explosief afgegaan bij theehuis De Theepot aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Explosief

Rond 04.20 ontving de meldkamer telefoontjes over een harde knal. Agenten en een Team Explosieven Verkenning constateerden ter plaatse dat er een explosief was afgegaan. Op het moment van de ontploffing was er niemand in het pand aanwezig. Over de dader of daders is niets bekend geworden. Er is forensisch onderzoek gedaan en de politie vraagt camerabeelden op van omwonenden.

Schietpartij

In oktober 2021 kwam het theehuis in het nieuws omdat er in de buurt een wilde schietpartij was geweest. Een arrestatieteam deed toen een inval in het theehuis.

De rechtbank in Breda heeft vorig jaar vier verdachten veroordeeld tot celstraffen tussen de vijf maanden en twaalf jaar voor hun betrokkenheid bij deze schietpartij en bij een andere schietpartij op dezelfde avond in Bergen op Zoom.