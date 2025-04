‘Voormalig Nederlands voetbaltalent veroordeeld voor gewapende overval in België’

Wapen De overval vond plaats op 24 juli van het vorig jaar, schrijft de krant. Op de parkeerplaats van het Esso-tankstation langs de E17 in Marke werd een man van zijn Mercedes Citan beroofd. De zaak werd vorige maand door de rechtbank in Kortrijk behandeld. ‘Onder bedreiging van een wapen dwong een man met een bivakmuts hem de autosleutels van zijn gehuurde auto af te geven’, gaf de openbaar aanklager aan.

Gearresteerd

De twee daders, Yasser A. (28) en Amsterdammer Nathan A. zelf (23) werden later op de dag gearresteerd op de snelweg in Vlaanderen. Ze bleken vooral in de lading van de Mercedes geïnteresseerd te zijn geweest. Ze hadden vijf telefoons, een bivakmuts en een zwart trainingspak bij zich, terwijl ze alweer in een andere auto reden, schrijft het AD.

Nathan A. trainde bij Napoli onder meer met voetbalsterren Dries Mertens en Kalidou Koulibaly.

Talent

Nathan A. is een voormalig Nederlandse voetbaltalent, die vijf jaar geleden nog voor DVS’33 in Ermelo speelde, en toen de opvallende overstap naar Napoli maakte. Hij trainde daar onder meer met voetbalsterren Dries Mertens en Kalidou Koulibaly, valt over hem te lezen op voetbal-websites. Daarna speelde hij bij de Belgische clubs Patro Eisden en SK Tongeren. Hij werd in Nederland al twee keer veroordeeld voor diefstal.

Straf

Yasser A. en Nathan A. kregen van de rechter beiden een celstraf van 2 jaar en een boete van 3.200 euro. Ze hebben hun celstraf al uitgezeten in voorlopige hechtenis, een voorwaardelijk deel daarvan blijft nog gelden. De advocaat van Nathan A. wees erop dat zijn rol in de overval beperkt was. ‘Op camerabeelden van het tankstation was wel te zien dat hij op die parkeerplaats liep, maar was ook te zien dat hij nooit bij die auto kwam.’