Voormalig Russisch international die 9,5 jaar cel kreeg in drugszaak omgekomen in oorlog Oekraïne

4MMC Op 28 oktober 2023 werd Bugayev gearresteerd in de Russische stad Krasnodar met 495 gram mefedron (4MMC) in zijn bezit. Op 24 september 2024 werd hij tot 9,5 jaar celstraf veroordeeld voor illegale drugsdistributie. Hij had schuld bekend. Volgens zijn advocaat ging hij na die uitspraak vanuit de gevangenis naar het front om voor Rusland te vechten.



Volgens Russische media raakte Bugayev na zijn profvoetbalcarrière in financiële problemen, waarna hij begon te drinken en schulden opbouwde. De ex-voetballer zou als drugskoerier hebben gewerkt.

Vandaag maken Russische media bekend dat Bugayev omkwam tijdens de strijd voor Rusland bij de invasie van Oekraïne.

EK 2004

Aleksei Bugayev speelde voor onder meer Torpedo Moscow, Lokomotiv Moscow en Krasnodar. In 2004 werd hij opgenomen in het Russische nationale team en speelde hij twee wedstrijden op het EK 2004 in Portugal. Hij kwam zeven keer uit voor het nationale team.