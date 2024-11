Voormalig Satudarah-leden ontkennen betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel

Ex-president Angelo M. zei volgens het ANP in de rechtbank over de verdenkingen tegen hem: ‘Ik heb al jaren een goedlopend bedrijf, ik ga toch niet voor deze onzin mijn hele leven op z’n kop zetten en de gevangenis in. En dat voor 40.000 euro?’.

Duizenden kilo’s

De negen mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne via de haven van Antwerpen vanuit Brazilië. Het gaat om twee partijen van 2000 kilo. Ook de productie van ruim 1000 kilo xtc en crystal meth wordt enkele verdachten ten laste gelegd. In juli dit jaar werden alle verdachten in deze zaak op vrije voeten gesteld, om onder voorwaarden hun eindproces af te wachten.

Exclu

In de door de politie gekraakte chatdienst Exclu, waarbij de recherche enige tijd had kunnen meelezen met de gebruikers, zouden de verdachten verschillende chatgroepen hebben aangemaakt, die volgens de opsporingsdiensten zouden duiden op voortzetting van Satudarah. Uit observaties van de recherche en onderschepte cryptocommunicatie zou blijken dat Satudarah als club door is gegaan. Zo zagen rechercheurs van observatieteams dat de verdachten in wisselende samenstelling met elkaar spraken op verschillende locaties. Vaak werd er ook gefluisterd.



Naast Satudarah-oprichter Michel B. worden nog drie Enschedeërs verdacht van betrokkenheid bij de grootschalige drugshandel: Mitchell van H., Mitch K. en Okan P. De andere vijf verdachten zijn onder meer ex-president Angelo M. en penningmeester Redouan I., beiden uit Tilburg.



Voor de strafzaak 26March zijn vijf zittingsdagen uitgetrokken. De strafeisen staan dinsdag op het programma. De uitspraak wordt op 4 februari 2025 verwacht.