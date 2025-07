Voormalige heroïneprostituee aangehouden voor oude moordzaak

door Joost van der Wegen

Beeld: AT5.nl

Onder de loep

Het cold case-team van de Amsterdamse politie hield de zaken opnieuw onder de loep. Het ging om de moord op een 57-jarige man aan de Amsterdamse Kijkduinstraat, op 7 maart 1995.

Die kon worden gematcht aan de gewelddadige dood van een 66-jarige man die op 26 februari van datzelfde jaar werd aangetroffen in een hotel aan de Haarlemmerstraat.

Bloedsporen

Nadat duidelijk was geworden dat het Nederlands Forensisch Intituut (NFI) nog steeds sporenmateriaal van de twee zaken in bezit had, heeft het OM aan het NFI verzocht dna-onderzoek te verrichten.

Het ging om een vergelijkend dna-onderzoek naar de bloedsporen op de in 1995 in beslag genomen schoenen van de inmiddels 68-jarige verdachte en het sporenmateriaal van het slachtoffer dat in de woning aan de Kijkduinstraat was aangetroffen.

Dat onderzoek leidde onlangs tot een dna-match. Deze match, samen met getuigenverklaringen en andere dna-sporen van dezelfde verdachte, heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de 68-jarige vrouw.

Heroïneprostituee

Het AD heeft meer details over de zaak. Ze meldt dat het in februari 1995 de 66-jarige Duitser E. Steininger was die dood werd aangetroffen in de hotelkamer aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam, met hoofdwonden en gewikkeld in een deken.

Deze Steininger handelde volgens AD.nl in drugs tussen Amsterdam en Duitsland. De Amsterdammer H. van H. werd gearresteerd, net als de Duitse heroïneprostituee P. W., die kort voor de moord bij Steininger verbleef.

Beiden beschuldigden elkaar van de moord. P. W. bekende de diefstal van geld en drugs en kreeg daarvoor een jaar cel, maar werd vrijgesproken van moord. Welke straf Van H. kreeg, is onbekend, schrijft het AD.

Voorgeleid

De 68-jarige P. W. is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze is heengezonden in verband met medische redenen. De vrouw blijft verdachte.

Meer informatie over de cold case-zaak wordt op dit moment nog niet gedeeld, geeft de politie aan.