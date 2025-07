28 juli 2025

Voortvluchtige drugshandelaar gearresteerd in Slowakije

Een voortvluchtige man (54) die is veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor zijn rol bij internationale drugshandel is aangehouden in Slowakije. Dat is volgens het Openbaar Ministerie op maandag gebeurd. Hij probeerde nog te vluchten door weg te rijden, maar de Slowaakse politie wist hem klem te rijden.