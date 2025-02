Voortvluchtige man (44) opgepakt die nog tien jaar moet zitten

Onlangs kwam bij de politie informatie binnen dat de voortvluchtige veroordeelde toch weer in de buurt van zijn voormalige woonplaats zou zijn. Na onderzoek kon hij donderdagavond in Breda worden aangehouden.

De man is tegen zijn straf in beroep gegaan, maar blijft in afwachting van dat beroep vastzitten, meldt de politie maandag.