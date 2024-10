‘Voortvluchtige Marco Ebben duikt op in Mexico’

Marco Ebben Opsporingsfoto



De Telegraaf meldt op basis van verschillende tipgevers dat Ebben in september in Culiacán was, hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Sinaloa, waar een hevige oorlog gaande is tussen de overheid en het Sinaloa-kartel. Marco Ebben zou lid zijn van een gewapende groep van vijftig man die geweldsklussen uitvoert voor het kartel. De krant zou foto’s en video’s daarvan in bezit hebben.

Beschoten

Vorige maand zou Ebben bij een schietpartij onder vuur zijn genomen toen hij in een gepantserde BMW M6 reed. De kogels gingen dwars door het voertuig heen, waarna de chauffeur van de auto werd gedood. Ebben zou volgens de krant nauwe banden hebben met de zoon van voormalig Sinaloa-drugsbaas Ismael “El Mayo” Zambada García. Die laatste werd afgelopen zomer op een vliegveld bij El Paso in de Verenigde Staten opgepakt.

Of Ebben momenteel nog in Mexico verblijft, is volgens De Telegraaf onduidelijk. In juni werd Ebben neergeschoten tijdens een achtervolging in Turkije. Hij raakte daarbij zwaargewond.



In het noordwesten van Mexico, in de deelstaat Sinaloa, woedt een bloedige strijd tussen twee facties in het Sinaloa-kartel, na de ontvoering deze zomer van “El Mayo” Zambada naar de Verenigde Staten.