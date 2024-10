‘Voortvluchtige Marco Ebben omgekomen bij kartelgeweld in Mexico’

Afgelopen week schreef De Telegraaf op basis van verschillende tipgevers dat Ebben in september in Culiacán was, hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Sinaloa, waar een hevige oorlog gaande is tussen de overheid en het Sinaloa-kartel. Marco Ebben zou in Mexico lid zijn van een gewapende groep van vijftig man die geweldsklussen uitvoert voor het kartel.

Dodelijke schietpartij

Vorige maand zou Ebben bij een schietpartij onder vuur zijn genomen toen hij in een gepantserde BMW M6 reed. De kogels gingen dwars door het voertuig heen, waarna de chauffeur van de auto werd gedood. De Telegraaf berichtte al dat Ebben bij die schietpartij mogelijk zou zijn overleden, omdat zijn familie en vrienden al bijna een maand niets van hem hadden vernomen. Ook gingen er geruchten over een “verdwijntruc” om onder de radar te blijven.

‘Rest in peace warrior’

Ebben’s dood wordt maandagavond gemeld door rapper Djaga Djaga (Jason L.) op sociale media. ‘Rest in peace warrior, Marco Ebben’, schrijft hij. Het nieuws wordt niet officieel bevestigd. Ebben zei eerder over Djaga Djaga dat het een goede vriend van hem is. Djaga Djaga zit zelf een celstraf van achttien jaar uit voor betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam-Zuidoost. Ook andere prominente figuren uit de entourage van Djaga Djaga plaatsen op sociale media een “RIP-post”.

Ebben zelf was eerder op een foto te zien met een vuurwapen, waarbij hij tussen zwaarbewapende mannen staat, waarvan er één naast hem een T-shirt omhoog houdt met de tekst: ‘Free Djaga Djaga’. Op een pistool stond de tekst ‘Djaga Djaga’ gegraveerd.

Marco Ebben moest dertien maanden uitzitten van een grote drugszaak rond de corruptie douanier Gerrit G. en zijn vader Henk Ebben. Hij verbleef eerder in Dubai en meldde zich niet bij justitie in Nederland.

“El Mayo”

Ebben zou volgens De Telegraaf nauwe banden hebben gehad met de zoon van voormalig Sinaloa-drugsbaas Ismael “El Mayo” Zambada García. Die laatste werd afgelopen zomer op een vliegveld bij El Paso in de Verenigde Staten opgepakt.

Eerdere moordpogingen

Ebben was twee keer eerder doelwit van liquidatiepogingen. In juni 2024 werd hij neergeschoten tijdens een achtervolging in Turkije. Hij raakte daarbij zwaargewond. In mei 2020 was de Schiedammer doelwit van een liquidatiepoging toen hij in Badhoevedorp door een achtervolgende auto werd beschoten.



In het noordwesten van Mexico, in de deelstaat Sinaloa, woedt een bloedige strijd tussen twee facties in het Sinaloa-kartel, na de ontvoering deze zomer van “El Mayo” Zambada naar de Verenigde Staten.